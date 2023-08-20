«Спартак» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч 5-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».

Ставка: победа «Спартака» за 2.59.

«Принципиальное противостояние ждёт нас в 5-м туре РПЛ – «Спартак» против «Зенита». Конечно, все будут смотреть эту игру. Красно-белые до недавнего времени только выигрывали. Так что я не уверен, что три очка тут обязательно наберут сине-бело-голубые.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» не сумел долго идти на серии побед. Уступил клуб довольно сильному сопернику – «Урал» сейчас многим доставляет проблемы. В игре с екатеринбуржцами фортуна была на стороне противника красно-белых — 3:2. Причём обидно пропустил «Спартак» два мяча на последних минутах.

Вообще, я не считаю, что серия побед до матча с «Уралом» очень много говорит о нынешней форме команды Абаскаля. Ведь большинство викторий клуба были спорные, то судейские решения, то голы на последних минутах. В половине матчей как минимум клуб мог бы потерять очки. Но вот чего у красно-белых не отнять, так это атаку. Именно благодаря высокой результативности коллектив и побеждал. Впрочем, встретив тяжёлый отпор в Екатеринбурге, «Спартак» проиграл.

А «Зенит» имеет свои проблемы. Все еще не пришёл в себя клуб после ухода Малкома и Кузяева. Пока Фернандес привыкает к матчам РПЛ после возвращения. Тут ещё и была дисквалификация Семака. В общем, питерцы испытали проблемы сразу же на старте сезона. Отсюда и ожидаемые потери очков. Хотя в последних матчах клуб собрался и начал выигрывать.

В общем, я тут точно жду голов. «Спартак» довольно плохо играет в обороне. А с «Зенитом» нельзя допускать ни одной ошибки. Но красно-белые в этом сезоне показали, что способны вырывать победы на последних минутах. Так что я поверю в московский клуб и поставлю на его выигрыш. Эти три очка будут набраны в очень тяжёлом противостоянии, по моему мнению», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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