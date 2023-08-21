«Болонья» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Болонья» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 1.99.

«Болонья» и «Милан» сойдутся в 1-м туре итальянского чемпионата. В прошлом сезоне миланцы не сумели защитить свой чемпионский титул. Но с теми трансферами, что совершает клуб, возможно, сейчас он будет до последнего бороться за первую строчку. «Болонья» тут вряд ли помешает миланцам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Милан» провел плотную предсезонку, сыграл во многих товарищеских матчах. Можно отметить игры подопечных Пиоли с такими сильными соперниками, как «Барселона» (0:1), «Ювентус» (2:3) и «Реал» Мадрид (2:3). Правда, во всех играх клуб уступал. А обыгрывал он других, куда более лёгких противников.

В прошлом сезоне «Милан» не смог навязать борьбу «Наполи» за чемпионство. Но своё законное четвёртое место в таблице клуб уверенно занял. Летом миланцы совершили множество трансферов, почти как «Челси». Примечательно, что из стана синих пару игроков и присоединилась к команде — Пулишич и Лофтус-Чик. А вот единственной продажей команды пока является переход Тонали в «Ньюкасл». Причём итальянец ясно дал понять, что не желал покидать стан миланцев.

Ну а «Болонья» выполнила свою главную задачу в прошлом сезоне — не финишировала в таблице сильно низко. Более того, клубу удалось по итогу занять девятое место, не так далеко от зоны еврокубков. Летом подопечные Тьяго Мотты провели не так много товарищеских спаррингов, как «Милан». В них клуб, например, проиграл «Монако» в близком матче — 2:3.

Думаю, у «Болоньи» тут мало шансов на успех. Однако победа не слишком легко дастся «Милану». Клуб находится в перестройке, пришло много игроков. Так что хозяева поля, скорее всего, огорчат оборону противника. Но выиграет по итогу всё равно «Милан», я считаю», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 11.95.

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