Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Алавес» — «Севилья».

Ставка: победа «Севильи» за 2.30.

«Севилья» снова заставляет волноваться собственных болельщиков. Команда Хосе Луиса Мендилибара провела слабый сезон в чемпионате и едва не боролась за выживание, однако в концовке не только спаслась, но и выиграла Лигу Европы. У гостей много проблем как кадровых, так и финансовых – летом клуб был готов продать любого из лидеров, лишился основного вратаря и толком не укрепился.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем не менее класс красно-белых по-прежнему достаточно высок, и от них ждут минимум места в еврокубковой зоне. В 1-м туре подкрепить амбиции результатом не удалось, но на выезде с одним из явных аутсайдеров чемпионата шансов гораздо больше. В Витории «Севилья» уже долгие годы стабильно набирает очки, а сейчас хозяева и вовсе не могут победить даже равных соперников.

В 1-м туре они не забили скромному «Кадису», и в целом у них четыре поражения в чемпионате в пяти последних матчах. «Алавесу» всегда требовалось много времени, чтобы вкатиться в сезон, поэтому сейчас сюрпризов не ждём. Рассмотрим победу «Севильи» с коэффициентом 2.30.

Экспресс с коэффициентом 11.95.

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