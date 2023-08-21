Ставка на матч Серии А «Болонья» — «Милан»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Болонья» – «Милан».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

«Болонья» провела посредственную предсезонку и отличилась только тем, что стабильно забивала не менее двух мячей, исключением стал последний матч с АЗ. Сезон для хозяев начался в Кубке Италии матчем с «Чезеной», которой они снова забили два гола. Как мы видим, травма Мусы Барроу и потеря Марко Арнаутовича не слишком сильно отразились на атаке «Болоньи».

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Милана» проходит большая перестройка на деньги от продажи Тонали. Полузащита гостей обновилась почти полностью, и ситуация такая, что команде это может пойти на пользу. Конечно, не все новички станут безоговорочными игроками основы, но от многих из них хорошие ожидания. «Милан» слишком часто проигрывал во время подготовки к сезону, а побеждал только заведомо более слабые команды. Посмотрим, насколько он готов к возвращению былого величия.

Обе команды с хорошей атакой и вряд ли дадут нам скучать. Пиоли уже немного разобрался с новичками и смог интегрировать некоторых в команду так, чтобы минимизировать ущерб от потери лидеров. У гостей готовы забивать Жиру и Леау, а «Болонья» в атаке сильная в первую очередь в командном плане. Стоит присмотреться к ставке на тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 11.95.

Каряка: у Захаряна есть все качества, чтобы играть за «Реал Сосьедад».

Отец Кузяева: рад, что Далер забил, дай Бог, чтобы дальше продолжал в таком духе.

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