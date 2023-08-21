Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.90.

«Торпедо» бодро начало сезон, одержав две победы при одной ничьей, но затем команда Жозепа Клотета проиграла два матча подряд. Сначала автозаводцы уступили на своём поле «Соколу» (0:1), а затем неудачей закончился выезд во Владикавказ – «Алания» победила со счётом 2:0. Примечательно, что лишь в одной из пяти игр сезона с участием «Торпедо» забивалось более двух мячей. Низкая результативность наблюдается и в четырёх последних матчах «Нефтехимика», в которых суммарно было забито всего шесть мячей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Нефтехимик» не имеет амбиций занимать первые места и бороться за выход в РПЛ. В первых пяти турах команда Кирилла Новикова смогла одержать всего одну победу – в самой первой игре чемпионата. Следующие четыре игры принесли нижнекамцам одну ничью при трёх поражениях. С учётом того факта, что для «Торпедо» предстоящая встреча будет иметь важное символическое значение (клуб отмечает 99 лет своего существования), сложно представить, что хозяева поля смогут допустить потерю очков.

Экспресс с коэффициентом 11.95.

Каряка: у Захаряна есть все качества, чтобы играть за «Реал Сосьедад».

Отец Кузяева: рад, что Далер забил, дай бог, чтобы дальше продолжал в таком духе.

«Айнтрахт» отклонил первое предложение «ПСЖ» по Муани.