Представляем вашему вниманию прогноз на матч предсезонного турнира СКА — «Автомобилист».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.85.

СКА довольно активно проводит межсезонье. Кубок Пучкова станет вторым турниром для подопечных Ротенберга после серии матчей в Сочи. Главный тренер предложил не обращать пока внимания на разброс в результатах — главное — набор физических кондиций и наработка общекомандного взаимодействия. Отметим, что в СКА масштабная перезагрузка. Более 10 новичков заключили контракты с клубом из Санкт-Петербурга.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для екатеринбуржцев предстоящий турнир станет уже вторым в межсезонье-2023/2024. Команда под управлением Николая Заварухина приняла участие в Кубке Республики Башкортостан, где заняла третье место. «Авто» проиграл «Салавату Юлаеву» (3:4) и «Металлургу» (2:3), но сумел обыграть «Динамо» Москва со счётом 3:0. Лучшим бомбардиром «Автомобилиста» на предсезонке является нападающий Анатолий Голышев – за три игры он записал в актив пять очков (2+3). В состав уральцев на предстоящий турнир вошёл 31 хоккеист, в том числе один из ведущих защитников Ник Эберт. Звёздный легионер прибыл в расположение клуба накануне отъезда в Санкт-Петербург.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 22 августа 2023, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА проводит перестройку команды и подписал несколько статусных новичков. В присутствии болельщиков Толчинскому и Кадейкину нужно продемонстрировать высокий класс. Весьма вероятно, что соперники сыграют в открытый хоккей. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 5.14.

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