Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Текстильщик» – «Амкал».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

«Амкал» продолжает преподносить сенсации. В прошлом сезоне клуб из Медиалиги добрался до третьего раунда Кубка России, а в этом намерен повторить успех. Первый шаг сделан – в не самом простом матче было повержено «Знамя» (3:2). Так как с обороной у гостей традиционно большие проблемы, им вновь приходится добывать результат за счёт характера и активности впереди.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На сей раз без проблем «Амкалу» обойтись не удастся. «Текстильщик» более опытный соперник, который в первую очередь полагается на надёжность у своих ворот. У него серия из пяти матчей без поражений, в которых не просто были зафиксированы ничьи, но ни разу не забивалось более двух голов. Клуб из Иванова будет играть при своих болельщиках, поэтому поддержка гарантирована – дома он не проигрывает больше года в основное время.

За этот период было зафиксировано лишь одно поражение в серии пенальти. Поэтому и теперь ждём очень вязкой игры по сценарию хозяев. «Амкал» способен вновь добиться своего в атаке, обоюдная результативность напрашивается, но едва ли встреча завершится за 90 минут. Основной ставкой возьмём тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.00.

Экспресс с коэффициентом 5.14.

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