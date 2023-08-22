Букмекерская компания PARI стала партнёром БК «Самара»

Букмекерская компания PARI заключила партнёрское соглашение с одним из участников Единой лиги ВТБ — баскетбольным клубом «Самара».

По условиям соглашения PARI получила статус официального партнёра волжского клуба. В сезоне-2023/2024 команда будет выступать в форме с логотипом PARI. Кроме того, «Самара» предоставит PARI возможности для брендинга на арене и интеграции в клубные digital-ресурсы.

В честь начала сотрудничества партнёры запустили конкурс для болельщиков команды, предложив каждому из них принять участие в обновлении своего авто. Участвовать может каждый болельщик «Самары». Победители конкурса будут гонять на модных авто в цветах любимого клуба.

«Мы рады усилить своё присутствие в Единой лиге ВТБ благодаря сотрудничеству с «Самарой». Этот клуб заявил о себе благодаря многочисленной армии болельщиков и полным трибунам, а теперь обретает надёжного партнёра в лице PARI. Уже сейчас можем сказать с уверенностью, что порадуем болельщиков запоминающимися акциями. «Тачка на прокачку» — первая из них», — отметил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

«Мы всегда стремились к максимальной открытости. Уверен, именно поэтому «Самару» с каждым годом поддерживает всё больше болельщиков. Теперь же ощутимую поддержку нашему клубу обеспечит такой серьёзный и надёжный партнёр, как PARI.

О том, насколько популярна «Самара» в родном регионе и за его пределами, можно судить по количеству людей в цветах клуба не только на нашей площадке, но и за её пределами, в самых популярных локациях. А благодаря совместной акции с PARI цвета и символику нашего клуба можно будет встретить и на дорогах. У победителей конкурса будут по-настоящему стильные автомобили», — заявил президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян.