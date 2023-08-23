Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Хайберниан» – «Астон Вилла».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.31.

«Хайберниан» дошёл до раунда плей-офф, попутно выбив «Интер Клуб Эскальдес» и «Люцерн». Если первый соперник был максимально простым, то со вторым пришлось повозиться. Все матчи шотландцев в плей-офф Лиги конференций получились результативными, причём только в одном из них команды ограничились тремя голами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Астон Вилла» в еврокубках только начинает свой путь. Унаи Эмери больше привык к Лиге Европы, которую он не раз выигрывал, Лига конференций для него новый, но всё же интересный турнир. Может, он и не самый престижный, но «вилланы» в Европе играют редко, и для них это должно быть интересно. Возможно, вдохновившись примером «Вест Хэма», Эмери серьёзно отнесётся к турниру.

Для гостей всё выглядит слишком просто, но не забываем, что может присутствовать небольшая недооценка соперника и на выезде «Астон Вилла» вряд ли сыграет оптимальным составом. «Хайберниан» может за это наказать как минимум одним забитым мячом. Вообще, встречаются две команды с мощной атакой и проблемами в обороне, их матч должен получиться результативным. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.31.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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