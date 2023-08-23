Представляем вашему вниманию прогноз на матч предсезонного турнира «Ак Барс» – «Лада».

Ставка: победа «Лады» с форой (+1.5) за 2.15.

«Ак Барс» продолжает подготовку к новому сезону, но форму набирает постепенно. Пока у команда Зинэтулы Билялетдинова хватает разного рода проблем. Нападение перестраивается, состав укрепил Евгений Свечников, но тренер открыто говорит, что хоккеисту ещё необходимо прибавлять. Казанцы по-прежнему достаточно стабильны по игре на своей половине площадки, но недавняя встреча с «Трактором» показала, что атака справляется с давлением далеко не всегда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, это вовсе не значит, что болельщиков ждёт скучная игра. Во-первых, «Ак Барс» в среднем всё ещё много забивает – в пяти из шести последних матчей команды было забито минимум пять голов, а в четырёх случаях зрители видели не менее шести шайб. Во-вторых, «Лада» усиленно готовится к возвращению в большой хоккей.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 23 августа 2023, среда. 13:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Она уже обыгрывала казанцев этим летом, а в целом одержала пять побед в семи играх. Кроме того, лишь в одном матче на данном отрезке не пробивался стандартный тотал голов. Номинальные хозяева будут бороться в том числе и за реванш, поэтому дожмут соперника. Но без разгрома. Рассмотрим победу «Лады» с форой (+1.5) с коэффициентом 2.15.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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