Представляем вашему вниманию прогноз на матч предсезонного турнира «Ак Барс» – «Лада».
Ставка: победа «Лады» с форой (+1.5) за 2.15.
«Ак Барс» продолжает подготовку к новому сезону, но форму набирает постепенно. Пока у команда Зинэтулы Билялетдинова хватает разного рода проблем. Нападение перестраивается, состав укрепил Евгений Свечников, но тренер открыто говорит, что хоккеисту ещё необходимо прибавлять. Казанцы по-прежнему достаточно стабильны по игре на своей половине площадки, но недавняя встреча с «Трактором» показала, что атака справляется с давлением далеко не всегда.
Впрочем, это вовсе не значит, что болельщиков ждёт скучная игра. Во-первых, «Ак Барс» в среднем всё ещё много забивает – в пяти из шести последних матчей команды было забито минимум пять голов, а в четырёх случаях зрители видели не менее шести шайб. Во-вторых, «Лада» усиленно готовится к возвращению в большой хоккей.
Она уже обыгрывала казанцев этим летом, а в целом одержала пять побед в семи играх. Кроме того, лишь в одном матче на данном отрезке не пробивался стандартный тотал голов. Номинальные хозяева будут бороться в том числе и за реванш, поэтому дожмут соперника. Но без разгрома. Рассмотрим победу «Лады» с форой (+1.5) с коэффициентом 2.15.
Экспресс с коэффициентом 6.38.
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