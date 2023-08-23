Прогноз на предсезонную игру «Трактор» — «Металлург»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Трактор» – «Металлург».

Ставка: победа «Трактора за 1.93.

«Трактор» снова добрался до той стадии, когда в матче с «Металлургом» находится в статусе очевидного фаворита. Да, можно отметить, что турнир проходит в Челябинске и при своих болельщиках «медведи» просто не могут провалиться. Однако дело не только в этом – «Трактор» показал, что физически и по настрою готов к сезону гораздо больше. Он почти не потерял никого из лидеров прошлого сезона, но смог неплохо укрепиться, в каждом контрольном матче хозяева играют только на победу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока они провели всего четыре игры, но уступили лишь «Ак Барсу», ввязавшись в открытый хоккей, который на данный момент не является для них выгодным. В более закрытом стиле «Трактор» обыграл «Локомотив», «Барыс» и снова казанцев, пропустив за этот период всего три гола. «Металлург», в свою очередь, несколько перестраивается. Команду возглавил Андрей Разин, он пытается понять возможности своих подопечных и часто задействует молодёжь.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 23 августа 2023, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В пяти товарищеских встречах у гостей в пассиве три поражения от сборной Беларуси, минского «Динамо» и «Салавата Юлаева». В среднем в этих играх «лисы» пропускали больше четырёх шайб. «Трактор» столько не забьёт, но подловит на контратаках не раз и не два. Поэтому возьмём победу хозяев с коэффициентом 1.93.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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