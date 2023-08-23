Прогноз на матч Лиги чемпионов «Маккаби» — «Янг Бойз»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Маккаби» – «Янг Бойз».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.62.

«Маккаби» особенно силён в домашних матчах, именно тут команда Мессая Дего уверенно прошла крепкие «Шериф» и «Слован». В целом у израильтян мощное начало сезона и они успели набрать хорошую форму, а результативность команды всё так же на уровне, остановить её атаку будет очень непросто.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Янг Бойз» постепенно тоже входит в новый сезон, но не без ошибок. Выездные матчи пока даются команде Рафаэля Вики очень тяжело, да и с обороной у неё есть проблемы. Швейцарцы смогли сохранить мощный дуэт форвардов Иттен — Нсаме, а потому сейчас больше полагаются на голы и игру в атаке, чем на оборону своих ворот.

Встречаются две зрелищные команды, из которых очень трудно выбрать сильнейшую. Тут лучше не экспериментировать с исходами и сосредоточиться на голах, которых может быть в избытке. Обе команды играют остро, у них не результативные форварды и не очень сильная оборона. Стоит присмотреться к ставке на тотал больше 3.5 мяча за 2.62.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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