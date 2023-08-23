Прогноз на игру отбора Лиги чемпионов «Мольде» — «Галатасарай»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Мольде» — «Галатасарай».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.98.

Чемпион Норвегии «Мольде» едва не пополнил коллекцию команд, с позором вылетевших из Лиги чемпионов от клуба из Фарерских островов. Скромный «КИ Клаксвик» был побеждён только в дополнительное время домашнего матча. После 120 изнуряющих минут «Мольде» потерял очки в матче чемпионата Норвегии с «Волеренгой» (0:0). Этот матч стал для «Мольде» первым за 11 домашних встреч, в котором команда Эрлинга Моэ не смогла одержать победу. За девять последних домашних матчей «Мольде» пропустил только два мяча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Галатасарай» наконец-то входит в игровой тонус, отсутствие которого сильно помешало ему показать уверенную игру с чемпионом Литвы «Жальгирисом». Стартовал чемпионат Турции, в котором стамбульцы набрали четыре очка в первых двух турах. После ничьей с «Кайсериспором» (0:0) последовала победа над «Трабзонспором» (2:0). Между этими встречами была домашняя победа над «Олимпией» в квалификации Лиги чемпионов (1:0). Все три гола «Галатасарая» в этих матчах забил Мауро Икарди, который после летней трансферной саги наконец-то вернулся в клуб и начал выходить с первых минут.

В четырёх из пяти последних матчей «Галатасарая» и в трёх подряд домашних матчах «Мольде» забивалось не более двух мячей. Учитывая, что данный матч первый из двух, поставим на тотал меньше 2.5 мяча и сейчас.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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