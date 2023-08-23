Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Брага» — «Панатинаикос»

Представляем вашему вниманию прогноз на отборочный матч Лиги чемпионов «Брага» — «Панатинаикос».
Ставка: обе забьют за 2.17.
«Брага» по итогам прошлого розыгрыша Примейры завоевала бронзовые медали. За 34 тура подопечные Артура Жорже 25 раз добились максимального результата и трижды сыграли вничью.
«Оружейники» здорово смотрелись в атаке. Они эффективно использовали свои голевые моменты и завершили сезон со вторым показателем результативности — Рикарду Орта и компания забили 75 голов. 29-летний вингер набрал 22 очка по системе «гол+пас» — записал на свой счёт 14 голов и восемь ассистов.
На отрезке в 10 последних матчей, в частности с контрольными встречами предсезонки, Брага» победила восемь раз, и ещё одна игра закончилась ничьей. В этих встречах португальцы забили 25 голов.
«Панатинаикос» завершил минувший сезон в статусе вице-чемпиона Греции, набрав на пять очков меньше АЕКа. Команда Ивана Йовановича также демонстрирует впечатляющие результаты на последнем отрезке, победив в 8 из 11 матчей. Собственно, в квалификации Лиги чемпионов «клеверные» прошли «Днепр-1», обыграв украинский клуб по сумме двух матчей со счётом 5:3, а также выбили «Марсель», обыграв французов в серии послематчевых пенальти — 2:2 (5:3 по пен.). Огромный вклад в успех команды внёс Андраж Шпорар. Словенский нападающий забил три мяча.
Учитывая результативность команд, рекомендуем ставку на обе забьют за 2.17.
Экспресс с коэффициентом 6.38.
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