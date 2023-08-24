Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Фенербахче» — «Твенте».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Фенербахче» летом возглавил Исмаил Картал. После не самой убедительной предсезонки «жёлтые канарейки» в официальной части демонстрируют свой реальный игровой потенциал, выиграв в шести матчах с суммарным счётом 19:2. В квалификации Лиги конференций они дважды обыграли молдавский «Зимбру» и словенский «Марибор», а в турецкой Суперлиге — «Газиантеп» и «Самсунспор».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Стоит отметить, что в большей части голов команды на стартовом отрезке текущего сезона поучаствовали летние новички. Душан Тадич забил три мяча и отдал две голевые передачи, в активе Себастьяна Шиманьского по три мяча и ассиста, а Эдин Джеко отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Похоже, турецкий специалист преуспел в построении остроатакующего футбола с акцентом на тотальное доминирование на поле.

«Твенте», завершивший минувший розыгрыш Эредивизии на пятой строчке, выиграл в пяти из шести матчей. Под руководством экс-тренера «Валвейка» Джозефа Остинга «гордость Востока» не без доли везения прошла шведский «Хаммарбю» (1:0 — дома; 1:1 с доп. вр. — на выезде), но уже в следующем раунде квалификации не испытывала проблем с «Ригой», обыграв латышей со счётом 5:0 по сумме двух матчей. Также «тюккерс» стартовали с двух побед в чемпионате Нидерландов. Во всех шести матчах они действовали с позиции силы, создав множество моментов у ворот соперников. Недооценивать гостей не стоит.

Учитывая форму и результативность команд на стартовом отрезке текущего сезона, рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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