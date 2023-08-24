Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Фенербахче» — «Твенте».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Фенербахче» летом возглавил Исмаил Картал. После не самой убедительной предсезонки «жёлтые канарейки» в официальной части демонстрируют свой реальный игровой потенциал, выиграв в шести матчах с суммарным счётом 19:2. В квалификации Лиги конференций они дважды обыграли молдавский «Зимбру» и словенский «Марибор», а в турецкой Суперлиге — «Газиантеп» и «Самсунспор».
Стоит отметить, что в большей части голов команды на стартовом отрезке текущего сезона поучаствовали летние новички. Душан Тадич забил три мяча и отдал две голевые передачи, в активе Себастьяна Шиманьского по три мяча и ассиста, а Эдин Джеко отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Похоже, турецкий специалист преуспел в построении остроатакующего футбола с акцентом на тотальное доминирование на поле.
«Твенте», завершивший минувший розыгрыш Эредивизии на пятой строчке, выиграл в пяти из шести матчей. Под руководством экс-тренера «Валвейка» Джозефа Остинга «гордость Востока» не без доли везения прошла шведский «Хаммарбю» (1:0 — дома; 1:1 с доп. вр. — на выезде), но уже в следующем раунде квалификации не испытывала проблем с «Ригой», обыграв латышей со счётом 5:0 по сумме двух матчей. Также «тюккерс» стартовали с двух побед в чемпионате Нидерландов. Во всех шести матчах они действовали с позиции силы, создав множество моментов у ворот соперников. Недооценивать гостей не стоит.
Учитывая форму и результативность команд на стартовом отрезке текущего сезона, рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.70.
Экспресс с коэффициентом 8.41.
«Барселона» может продать Маркоса Алонсо.
Представитель Лунёва рассказал об адаптации в «Карабахе».
- 24 августа 2023
-
10:00
- 23 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 августа 2023
-
19:00
-
18:30