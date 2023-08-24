«Витязь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка мэра Москвы

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч «Витязь» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТМ 4.5 за 3.90.

«С «Витязем» на предстоящий сезон всё, в принципе, ясно. Поскольку алмазных копей и золотых жил в Балашихе, точно так же как раньше в Подольске и Чехове, не обнаружено, подмосковная команда будет биться аки лев, за восьмое место на Западе. А седьмое станет настоящим счастьем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Спартака» всё гораздо интереснее и запутаннее. Во-первых, хочется понять, куда на этот раз кривая тренерская дорожка выведет Алексея Жамнова. Было много перспектив в сезоне-2018/2019, когда он вынужден был заступить на тренерский мостик. И перспективы эти складывались не столько из результата, сколько из изменений в игре красно-белых, которые Жамнову удалось внести весьма быстро и толково. А вот после Олимпиады-2022 к нему как к главному тренеру сборной осталось много вопросов. Но пусть тот, кто посчитает серебро Олимпиады плохим результатом, плюнет ему в лицо. Куда в итоге с таким бэкграундом приедет Алексей Юрьевич, одному богу известно. А может быть, кстати, неизвестно и ему. Вот и посмотрим.

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 24 августа 2023, четверг. 14:30 МСК Витязь Московская область Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Пока же понятный «Витязь» играет с совсем пока непонятным «Спартаком», и играют они уже второй раз в это межсезонье. Из первого «товарняка» можно было сделать вывод, что сейчас Жамнов идёт по пути творческого развития наследия олимпийской сборной, в которой он попытался перефинляндить Финляндию. Тогда это сделать не удалось, но в нынешнем августе «витязей» красно-белые перефинляндили: забили скромно, зато совсем ничего не пропустили. Ждём продолжения банкета? Почему бы нет?!

Итак, предположу очередную скромную «усушно-уструсочную» победу «Спартака» с минимальным преимуществом в счёте и с таким тоталом, будто его подали на паперти, – меньше 4.5», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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