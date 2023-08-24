«Балкани» — БАТЭ: прогноз Николая Ходасевича на матч квалификации Лиги конференций

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч отбора Лиги конференций «Балкани» — БАТЭ.

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Удивительный путь проходит БАТЭ в квалификации еврокубков. Победа по сумме двух матчей над албанским «Партизани» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов открыла дверь вплоть до плей-офф Лиги конференций. Хотя команда из Борисова оставила жалкое впечатление в матчах с кипрским «Арисом» (5:11 по голам) и молдавским «Шерифом» (3:7 по голам).

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балкани» тоже стартовал в Лиге чемпионов, но сразу уступил дорогу болгарскому «Лудогорцу» и спустился в Лигу конференций. Здесь чувствует себя прекрасно – четыре победы дома и на выезде над соперниками из Северной Ирландии и Гибралтара. В чемпионате Косово стартовал также с двух викторий. В общем, команда на победном ходу, имеет неплохие перспективы залететь в еврокубковую осень, по котировкам букмекеров идет фаворитом дуэли.

Думаю, не стоит торопиться в первой встрече со ставкой на результат. БАТЭ накопил достаточно опыта, чтобы сделать работу над ошибками. Наверняка основной акцент будет сделан на игру в обороне. Это не значит, что борисовчане вдруг станут действовать надежно, но точно постараются. При этом могут и забить. Не исключал бы ничейный исход первого свидания с обменом голами», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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