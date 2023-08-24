Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Осасуна» — «Брюгге».
Ставка: обе забьют за 1.75.
«Осасуна» мощно провела прошлый сезон. Команда Хагобы Аррасате дошла до финала Кубка Испании, в котором навязала достойную борьбу «Реалу», но в итоге проиграла со счётом 1:2. Из-за концентрации сил на Кубке красные чудом заскочили в последний еврокубковый вагон, набрав в заключительных пяти турах девять очков, реализовав фактор родных стен — выиграли все три домашние встречи.
На старте турнирной дистанции клуб из Памплоны демонстрирует противоречивые результаты. Подопечные Хагобы Аррасате обыграли на выезде «Сельту» (2:0), а неделей позже в родных стенах проиграли «Атлетику» Бильбао (0:2).
«Брюгге» на последнем отрезке сезона ощутимо прибавил, выиграв в пяти матчах с суммарным счётом 23:3. Если в двухматчевой серии с исландским «Акюрейри» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций ударную игру демонстрировал Роман Яремчук, то в чемпионате феерил Андреас Сков Ольсен. Недооценивать атакующий потенциал бельгийцев не стоит.
Учитывая форму и результативность команд на стартовом отрезке текущего сезона, рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.75.
Экспресс с коэффициентом 8.41.
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