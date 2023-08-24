Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Лудогорец» — «Аякс»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Лудогорец» — «Аякс».

Ставка: победа «Аякса» за 1.76.

Чемпион Болгарии не отличается стабильностью результатов на старте текущего сезона. Команда Ивайло Петева в 11 матчах во всех турнирах победила пять раз и одна встреча закончилась ничьей. Футболисты забили на этом отрезке 26 голов, шесть из которых на счету Бернарда Текпетея и четыре в активе Кирилла Десподова.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Орлы» завершили выступления в Лиге чемпионов, по сумме двух матчей проиграв словенской «Олимпии» во 2-ом раунде квалификации, и были близки к этой же участи в двухматчевой серии с «Астаной» в 3-ом раунде квалификации Лиги Европы.

«Аякс» завершил прошлый розыгрыш Эредивизии на третьей строчке, не оправдав завышенных ожиданий болельщиков клуба. Летом команду возглавил Морис Стейн, который зарекомендовал себя с лучшей стороны в «Спарте».

Под его руководством «божьи сыновья» взяли не самый уверенный старт в чемпионате, набрав за два тура четыре очка. Они разгромили вернувшийся в элитный дивизион «Хераклес» (4:1), но не смогли справиться с аутсайдером прошлого сезона «Эксельсиором» (2:2). Футболисты «Аякса» владели игровой инициативой в среднем 69,3% и создали огромное количество моментов, но не впечатлили реализацией моментов — выполнили суммарно 46 ударов по воротам, из которых 21 пришёлся в створ и забили лишь шесть голов. Время на исправление недочётов у тренера было достаточно.

«Аякс» превосходит соперника в подборе игроков и опыте, и судя по количественным показателям первых матчей команда находится в отличной форме, но пока подводит реализация. Рекомендуем ставку на победу «Аякса» за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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