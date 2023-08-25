«Факел» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» за 1.85.
«Факел» и «Краснодар» сойдутся в 6-м туре российского чемпионата. «Быки» обидно прервали свою серию побед в прошлом матче. Думаю, сейчас воронежцам не на что рассчитывать.
«Факел» тоже смог прервать свою серию в 5-м туре РПЛ – выиграл у «Пари НН» со счётом 2:0. Это был матч двух команд из зоны вылета, так что успех воронежцев тут неудивителен. Впрочем, до этого «огнеопасные» только проигрывали. Пока что есть много вопросов к команде Евсеева. Даже у себя дома клуб не так уверенно выступает, как в прошлом сезоне.
«Краснодар» не сумел добиться пятой победы кряду в прошлом туре РПЛ. Очень хорошо смотрится команда в этом сезоне. Но в 5-м туре «быкам» противостоял «Локомотив». В общем-то, большую часть встречи краснодарцы доминировали, но железнодорожники один мяч сумели-таки забить на последних минутах – 1:1. Мог «Краснодар» забить и два мяча, однако Сперцян не реализовал пенальти в первом тайме.
Да, в Кубке России дела у подопечных Ивича идут не так хорошо. Но в РПЛ команда выступает очень уверенно. Не думаю, что «Факелу» тут удастся выиграть, даже учитывая фактор домашнего поля. Жду уверенной победы краснодарцев», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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