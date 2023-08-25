«Оренбург» — ЦСКА: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!

Сегодня, 25 августа, пройдёт матч 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА. Начало — в 17:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Владимир Федотов в гостях у своей бывшей команды! Армейцы наконец-то начали делать трансферы, но в Оренбурге всем приходится нелегко. Тем более что клуб сменил тренера: у Иржи Ярошика ничего не получилось, его сменил Давид Деограсия. Сможет ли новый наставник встряхнуть команду?

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