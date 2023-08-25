ЦСКА — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка мэра Москвы

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Амур».

Ставка: победа «Амура» в матче за 5.05.

«Слава богу, что хоть где-то в нашем бушующем мире остаются островки стабильности и консерватизма. И нет в нашем хоккее ничего стабильнее подготовки к сезону ЦСКА, а точнее, его весьма легкомысленного (внешне) отношения к контрольным матчам и предсезонным турнирам. Даже при том условии, что конкуренция за место в составе у армейцев сумасшедшая и добрая половина тех, кто в августе выходит на лёд в красно-синей форме, должна «рвать постромки». Но ЦСКА никуда не спешит, совсем не торопится, прекрасно понимая, что реальный хоккей взамен нынешнего цирка начнётся даже не 1 сентября, а только в феврале. И времени накатать состав и поставить игру ещё вагон и маленькая тележка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В основном именно по этой причине лично я фаворитом предстоящего матча считаю не ЦСКА, а «Амур», которому сам бог велел выходить на пик формы к 1 сентября, чтобы попытаться «урвать не по чину» хоть что-то у дремлющих великанов. Август и сентябрь – это время хоккейных «малышей» и скромников, к коим и относится почтенный хабаровский клуб.

Кубок мэра Москвы . Группа А Кубок мэра Москвы . Группа А 25 августа 2023, пятница. 15:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому предположу суровый бой настоящих мужчин. По итогам которого «Амур» возьмёт два очка не мытьём, так катаньем», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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