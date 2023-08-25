«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 25 августа

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – ЦСКА в 6-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа ЦСКА за 1.80.

«6-й тур РПЛ открывается матчем в Оренбурге, там уже произошла смена тренера. Ярошик по семейным обстоятельствам, да и по результатам, которые показывает команда, расторг контракт с «Оренбургом». Её возглавил испанец Деограсия, работавший в академии. Даже не знал, что у «Оренбурга» такой специалист есть. Но вот посмотрим, как получится у нового тренера, испанца, который по карьере не сказать что работал в больших командах. Но если он испанец, значит, любит тот футбол, который прививал Личка, — в атаку. Но вряд ли по взмаху волшебной палочки у «Оренбурга» сразу всё может поменяться. Проблемы в обороне есть, проблемы немаленькие, а напротив ЦСКА…

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Оренбург» и ЦСКА уже играли в Кубке России совсем недавно. Там были, правда, смешанные составы, и армейцы выиграли достаточно легко со счётом 6:0, но при этом первые 15–20 минут москвичам было максимально сложно. Но, как играть на искусственном поле, ЦСКА уже прекрасно знает. Плюс у ЦСКА наконец-то есть приобретение, пополнение — в лице Виктора Давилы. Я не знаю, сыграет он или нет сразу на синтетическом поле. Но ЦСКА обидно проиграл «Динамо» в предыдущем туре. Подвела реализация. Если здесь всё будет в порядке с реализацией, если ЦСКА не будет мазать, и в частности Заболотный, из убойных позиций, то должно быть всё нормально. Да, у «Оренбурга» возвращаются лидеры. И Вера сыграет, и Мансилья выйдет после дисквалификации. Но я, откровенно говоря, не верю в моментальное преображение «Оренбурга».

Мой прогноз здесь в пользу ЦСКА. ЦСКА стабильнее, увереннее, крепче и фундаментальнее выглядит, чем «Оренбург», и даже смена тренера вряд ли оренбуржцам поможет. Мой прогноз — победа ЦСКА за 1.80», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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