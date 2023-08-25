«Челси» — «Лутон Таун»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Лутон Таун».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.70.
«Челси» и «Лутон Таун» сойдутся в 3-м туре чемпионата Англии. Думаю, синие точно намерены одержать тут первую викторию в сезоне.
«Челси» пока неудачно проводит старт сезона в АПЛ. Клуб провёл мощную трансферную кампанию. Что говорить, если синие до сих пор подписывают новых игроков. Однако результата лондонцы пока не добились в лиге – 1:3 с «Вест Хэмом» и 1:1 с «Ливерпулем». В матче с красными команда Почеттино смотрелась довольно неплохо.
«Лутон Таун» стартовал в лиге с поражения – 1:4 от «Брайтона». Там абсолютно без шансов было для новичка АПЛ. Их с «Бёрнли» матч во 2-м туре был перенесён. Не уверен, что «шляпники» рассчитывают на что-то в этом розыгрыше лиги. Подопечные Роба Эдвардса намерены хотя бы сохранить прописку в Премьер-лиге.
В общем, я тут не сомневаюсь в шансах «Челси». Клуб всё ещё испытывает много проблем. Но игра с «Лутоном» — отличная возможность для синих, чтобы заработать три очка. Вряд ли новичок АПЛ сможет что-то тут противопоставить команде Почеттино», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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