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«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.80.

«Команды уже играли в этом сезоне, играли на Кубок, и для «Оренбурга» всё закончилось весьма печально. Надо признать, что «Оренбург» с назначением Иржи Ярошика главным тренером несколько ошибся. Да, он формально уехал по личным причинам, но команда играла плохо, слабо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что по именам ЦСКА явно сильнее, плюс тот фактор, что уже в этом сезоне один раз был обыгран «Оренбург», тоже должен сработать. ЦСКА нужна победа, если говорить о каких-то высоких местах в чемпионате.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2023, пятница. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для меня ЦСКА — это однозначный фаворит матча, несмотря на то что он будет выездным. Вариант с победой ЦСКА кажется самым интересным», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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