«Факел» — «Краснодар»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ в Воронеже

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар».

Ставка: «Факел» не проиграет за 1.87.

«Лидер чемпионата наконец потерял свои первые очки в прошлом туре. Это можно списать на банальное невезение – лучший снайпер команды не забивает пенальти, а потом на седьмой компенсированной минуте пропустили шальной гол.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Факел» же, напротив, одержал первую победу и набрал первые очки. Там ему помогло удаление у соперника. В итоге у команд перед встречей противоположный вектор морального настроя.

Хозяева вдохновлены победой, гости шокированы упущенной победой. И в этой ситуации опытные возрастные воронежцы могут попытаться подловить молодую и эмоциональную команду южан и вытянуть даже на ничью», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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