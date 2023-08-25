«Сельта» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Сельта» — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.00.
«Сельта» примет дома «Реал» Мадрид в 3-м туре чемпионата Испании. Думаю, тут нет смысла говорить о шансах хозяев поля.
«Реал» испытывает довольно серьёзные проблемы с составом на старте сезона. Надолго выбыли Милитао и Куртуа. На замену бельгийцу был быстро подписан Кепа из «Челси». Однако пока испанец не успел сыграть за мадридцев. Ворота команды Анчелотти в двух турах Ла Лиги защищал Лунин, и даже с ним клуб выигрывал. Удалось «сливочным» обыграть «Атлетик» (2:0) и «Альмерию» (3:1). Хорошо проявил себя Беллингем.
А вот «Сельта» пока неудачно выступает в новом сезоне Примеры. В обоих турах команда не выиграла – 0:2 от «Осасуны» и 1:1 с «Реалом Сосьедад». Хотя ничья во втором туре с таким соперником – довольно хороший результат, учитывая прошлый сезон. В нём «кельты», кстати, финишировали на 13-м месте ниже середины таблицы.
В общем, конечно, «Сельте» тут не на что рассчитывать. Но и доминирующей победы «Реала» я не жду. Пока что клуб перестраивается после нескольких травм ключевых игроков. Возможно, «кельты» отличатся. Но итоговая победа всё равно достанется «сливочным», я уверен», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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