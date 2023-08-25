«РБ Лейпциг» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Лейпциг» — «Штутгарт».
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1.5) за 2.16.
«Лейпциг» – «Штутгарт» – стартовый матч очередного тура Бундеслиги. Это тот случай, когда, мне кажется, надо рисковать и играть достаточно большой коэффициент.
Я, как вы знаете, люблю ставки с расходом и играть форы (-1) или (-2). Но это не тот случай – мне видится, что «Лейпциг» намного сильнее и намного лучше, тем более что после выигранного Суперкубка Германии они в прекрасном настроении. Я уверен, что они должны побеждать «Штутгарт», никаких сомнений в этом нет.
Предлагаю поставить вам с форой (-1.5) гола и коэффициентом 2.16. Что-то мне подсказывает, что «Штутгарту» несдобровать. Кстати, счёт 3:1, который весьма и весьма вероятен в этом матче, потому что у «Лейпцига» есть проблемы с обороной и вратарём, нас всё равно устроит», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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