«Зенит» — «Урал»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.86.

«Зенит» и «Урал» встретятся в 6-м туре чемпионата России. Очень интересная игра, особенно учитывая нынешнюю форму екатеринбуржцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Гончаренко всё ещё ни разу не проиграла в новом сезоне РПЛ. Они с «Краснодаром» остаются единственными командами с таким достижением. Собственно, клубы и возглавляют таблицу сейчас. Единственный раз «Урал» потерял очки в игре с «Пари НН» — 0:0. Также команда уже сумела обыграть «Спартак» в тяжёлой игре — 3:2.

А вот «Зенит» уже один раз проиграл в этом сезоне — 2:3 от «Динамо». До этого питерцы ещё и поделили очки с «Ростовом» (1:1). Но вот в последних турах ситуация у команды Семака начала налаживаться — 2:0 с «Факелом» и 3:1 со «Спартаком». Хотя красно-белые сами себе испортили игру. Возможно, виктория не досталась бы сине-бело-голубым, если бы не тактика москвичей.

Да, «Урал» — один из сложнейших соперников в РПЛ на данный момент. А «Зенит» ещё и привыкает играть без своих лидеров — уже несколько туров команда выступает без Малкома. Однако скамейка у питерцев очень длинная. Да и к таким испытаниям «Зенит» всегда подходит в боевом настрое, редко терпит неудачи. Так что я уверен, что екатеринбуржцы тут потерпят первое поражение в РПЛ», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.44.

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