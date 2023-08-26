«Борнмут» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 3.90.

«Борнмут» и «Тоттенхэм» встретятся в третьем туре чемпионата Англии. «Шпоры» на прошлых выходных уверенно переиграли «Манчестер Юнайтед». Но не уверен, что сейчас «вишни» дадут себя обыграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Тоттенхэм» выглядит довольно неплохо. В клубе произошли большие изменения, поменялся вратарь, пришел новый тренер, а Кейн уехал в Мюнхен. Многие сбрасывали со счетов «шпор» из-за всего этого. Однако в первых турах клуб выглядел довольно хорошо. Сперва он поделил очки с довольно крепким «Брентфордом» (2:2), а затем встречался с «Ман Юнайтед» (2:0). Да, у «красных дьяволов» судья не поставил пенальти. Однако подопечные Ангелоса Постекоглу показывали доминирующий футбол и, думаю, все равно бы выиграли.

«Борнмут» же пока не добился ни одной победы в АПЛ. Клуб в первом туре смог не уступить довольно сильному сопернику — 1:1 с «Вест Хэмом». Но вот затем «вишни» проиграли «Ливерпулю» — 1:3. Конечно, старт сезона у подопечных Иорала довольно тяжелый, пока не было ни одного легкого соперника.

Думаю, «Тоттенхэм» будет доминировать в этой встрече. «Шпоры» получили положительный заряд эмоций после достойной победы над МЮ. Однако обыграть «Борнмут» у него дома не так-то легко. Собственно, с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» «вишни» смотрелись не так плохо, пусть и не выиграли», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.44.

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