«Зенит» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Урал» в 6-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 4.5 за 1.80.

«Петербургский «Зенит» после важнейшей победы над «Спартаком» сыграет с «Уралом». Возможно, победа в предыдущем туре станет ключевой, даст толчок к уверенному продвижению «Зенита» по турнирной таблице. «Зенит» уже в тройке. «Зенит» уже совсем рядом с лидерами. Он играет с «Уралом», с возмутителем спокойствия. Начал этот сезон «Урал» действительно очень хорошо, в целом качественно выглядит на старте. Конечно, где-то «Уралу» везёт, как в предыдущем туре с «Балтикой», где Помазун стал героем матча ещё в первом тайме, несколько сложных ударов потащив. А во втором тайме привезённый пенальти калининградцами всё решил: «Урал» забивает и спокойненько доигрывает матч до победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С «Зенитом» будет совсем другая история. Да, «Урал» упрётся. Да, «Урал» хорошо готов физически. «Зениту» всегда было сложно и будет сложно с такими командами. Но «Зенит» снова почувствовал уверенность. Показалось, что как-то чуть поколебалась эта уверенность после отъезда Малкома и неудачных результатов, но сейчас всё в порядке. Чуть изменил схему Семак, стал играть в три центральных защитника, понадёжнее стала оборона, ну а впереди есть кому решать, тем более дома.

Думаю, что «Зенит» выиграет и вряд ли это будет сверхоткрытая, результативная игра. Поэтому мой прогноз — победа «Зенита» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.8», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.44.

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