«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на игру АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест».

Ставка: обе забьют — нет за 1.90.

«Манчестер Юнайтед» после тяжёлого матча в Лондоне с «Тоттенхэмом» дома примет «Ноттингем Форест». Вы видели те 0:2 от «Тоттенхэма» и видели, как плохо «Манчестер Юнайтед» играл во второй половине.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мэйсон Маунт получил травму и не сыграет примерно 1,5-2 месяца. Мне кажется, что это даже может быть плюсом для «Манчестер Юнайтед», потому что Каземиро пока одиноко в центре поля. Маунт — это немного другая фигура, и пока «Манчестер Юнайтед» не привык играть с ним. В любом случае «Манчестер Юнайтед» нужна победоносная игра.

«Ноттингем Форест» приедет в хорошем настроении после победы в прошлом туре на последних минутах. Стоит отметить, что «Ноттингем Форест» играет результативно и ставка обе забьют встречается регулярно в матчах этой команды, вот уже в восьми матчах из девяти.

Всё-таки «Манчестер Юнайтед» — это грандиозный фаворит в этой встрече и он будет другим в этом матче. Нужно будет смывать позор второго тайма матча с «Тоттенхэмом». Ресурсы для этого имеются. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» неудачно начал сезон, но что было потом. В этот раз также всё может быть аналогично.

Отметим, что «Ноттингем Форест» плохо играет против «Манчестер Юнайтед». В последних матчах там общий счёт был 10:0. Думаю, что тен Хаг проведёт работу в обороне, а «Манчестер Юнайтед» отыграет насухо. То есть моя ставка — обе забьют — нет», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 7.44.

Орлов: Кокорин ещё может заиграть в «Фиорентине».

Бонгонда: о России говорят в негативных красках.

Тер Штеген продлил контракт с «Барселоной».