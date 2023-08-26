«Рубин» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Динамо» в 6-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Рубин» забьёт в первом тайме за 2.10.

«Московское «Динамо» отправляется в гости к казанскому «Рубину». «Рубин» наконец-то скинул эти оковы, давление по результату. Где-то команда играла хорошо, где-то не очень, но побед не было — у единственной команды в сезоне РПЛ. И вот наконец «Рубин» одержал победу в предыдущем туре, обыграв «Крылья», и в целом выглядело всё это заслуженно. «Рубин» очень качественно оборонялся во втором тайме. И, как всегда, «Рубин» очень агрессивно начал игру. Так было и со «Спартаком», так было с «Локомотивом», с «Крыльями».

Лучшие прогнозы на сегодня.

И здесь, если динамовцы не дрогнут, а «Динамо» сейчас в хорошем настроении, в хорошем расположении духа, и видно, что идеи Лички всё больше и больше интегрируются в схему и игру «Динамо», то для «Динамо» должно быть всё хорошо.

Но «Рубин» умеет прессинговать, плюс игра дома, плюс он воодушевлён победой в прошлом туре. И во многих матчах действительно «Рубин», как я уже сказал, делает ставку на агрессивное начало. Здесь для «Динамо» важно будет устоять. Не устоят, значит, пропустят.

Думаю, что можно рискнуть и поставить на гол «Рубина» в первом тайме за 2.1. Это неплохой вариант. Та же «Балтика» вот совсем недавно в первом тайме с «Динамо» хорошо смотрелась, «Зенит» в первом тайме забил «Динамо», пусть и автогол был, ЦСКА подавляющее преимущество имел в первом тайме по моментам, по крайней мере. Поэтому здесь рискну и возьму за хороший коэффициент гол «Рубина» в первом тайме. Тем более это домашняя игра, а коэффициент 2.10», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.44.

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