«Арсенал» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Фулхэм».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.77.
«Арсенал» примет дома «Фулхэм» в 3-м туре АПЛ. Это лондонское дерби, очень интересный матч. Но, думаю, «канониры» обязаны выигрывать тут.
«Арсенал» пока уверенно проводит матчи, только выигрывает. После победы в Суперкубке над «Ман Сити» (2:1) последовали виктории в АПЛ над «Ноттингем Форест» (2:1) и над «Кристал Пэлас» (1:0). Конечно, пока разгромных побед от команды Артеты мы не видим, лондонцы играют прагматично и не слишком много рискуют. Однако результата клуб всё равно добивается.
А вот «Фулхэм» вроде бы неплохо стартовал в АПЛ, обыграл «Эвертон» с минимальным счётом 1:0. Но затем «дачникам» противостоял уже сильный соперник — «Брентфорд». «Пчёлы» разгромили противника со счётом 3:0. Сейчас «Фулхэму» будет ещё сложнее, думаю.
У «Арсенала» в этом сезоне стоит цель — бороться за чемпионство. И именно в таких играх, как с «Фулхэмом», характер чемпиона и начинает проявляться. Да, с «дачниками» «канонирам» будет непросто. Однако команда Артеты за счёт класса игроков и мотивации должна победить, я считаю», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 7.44.
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