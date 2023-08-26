«Спартак» — «Ахмат»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: победа «Спартака» за 1.73.

«Спартак» примет дома «Ахмат» в 6-м туре чемпионата России. Хозяева поля, конечно, будут разозлёнными после обидного поражения от «Зенита». Не думаю, что у грозненцев тут есть шанс на успех.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартаку» выпали тяжёлые две игры в последних турах Премьер-Лиги. Сперва команда проиграла «Уралу» с близким счётом 2:3. После этого красно-белые всё равно настраивались на борьбу с «Зенитом». Однако перемудрил Абаскаль сам себя. «Спартак» сыграл по другой схеме и в итоге уступил питерцам со счётом 1:3. Так что теперь клуб, который ещё пару недель назад боролся за лидерство в РПЛ, идёт на шестой строчке.

«Ахмат» более или менее начал исправляться после неудачного старта. Два из трёх последних матчей чемпионата команда выигрывала — 2:1 с «Сочи» и 4:0 с «Оренбургом». Хотя между этими встречами грозненцы уступили другому сопернику из нижней части таблицы — 0:2 от «Пари НН».

«Ахмат» на неделе сменил главного тренера. У грозненцев были проблемы, сейчас им будет ещё тяжелее в матче со «Спартаком». Ведь красно-белые точно выйдут на поле с желанием прервать свою серию поражений в лиге», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.44.

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