«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру 6-го тура РПЛ в Москве

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Ахмат» в 6-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.70.

«Московский «Спартак» против грозненского «Ахмата» — это одна из центральных игр тура, если не центральная. «Спартак», как всегда, обсуждаем: он противоречив, непонятен. Абаскаль придумывает, фантазирует, ищет, экспериментирует, но всё это вызывает пока больше негативную реакцию у болельщиков, потому что «Спартак» не добивается результата. Два поражения подряд, и в этих поражениях «Спартак» много пропускает — по три мяча, и от «Урала», и от «Зенита». Конечно, позитива эти результаты никак добавить не могут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тут, напротив, «Ахмат» с новым тренером — с Мирославом Ромащенко, который знает «Спартак», достаточно хорошо работал в «Спартаке». И всегда для любой команды игра со «Спартаком» в Москве — это вызов. Но «Спартак», надеюсь, умеет реагировать на неудачи. Абаскаль опять что-то наверняка придумает. Надеюсь, он не будет сильно экспериментировать с составом и выпустит всех сильнейших. А если «Спартак» бежит, то сдержать его будет очень сложно. Да, «Спартак» всего лишь один гол забил «Зениту» впервые в сезоне, но там всё-таки «Зенит» с хорошей обороной. У «Ахмата» тоже оборона достойная, но с ней спартаковская атака вполне может справиться, учитывая, что это домашний матч. К тому же, как сказал Соболев после игры с «Зенитом», футболисты с тренерским штабом должны друг с другом поговорить, понимая, за какую команду они играют.

Думаю, что «Спартак» сыграет агрессивно и, надеюсь, результативно. В прошлом сезоне Шелия стал героем тура — несколько спасений фееричных совершил в игре со «Спартаком». Посмотрим, как будет сейчас. Я бы остановился на варианте индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 1.70», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.44.

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