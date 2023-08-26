«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России 26 августа

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: 2–3 гола в матче за 2.00.

«Пари НН» дома будет играть против футбольного клуба «Ростов». Сергей Юран отбывал дисквалификацию в прошлом матче, а сейчас вернётся. «Ростов» девять мячей пропустил на выезде в двух гостевых матчах в Самаре и Сочи. Конечно, Карпин должен что-то придумать, что-то предпринять, чтобы команда выглядела увереннее, сконцентрированнее и надёжнее. Да, в обороне есть проблемы в отсутствие Осипенко, но чтобы два матча подряд «Ростов» сыграл плохо и некачественно при Карпине… Ну, такое было на финише прошлого сезона, но там, как известно, работало проклятие Генича. Как будет сейчас – не знаю.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Никто «Ростов» вроде не проклинал, но ещё один выездной матч. И это хорошее испытание для Карпина и компании. В атаке не всё получалось в игре с «Сочи», хотя было агрессивное начало. Здесь «Пари НН» играет в три центральных защитника, так что будет тоже максимально сложно. Но наверняка «Ростов» что-то придумает.

Играть «низ» в этом матче не совсем хочется, играть «верх» – тоже, честно говоря, стопроцентной уверенности нет. Возьму, пожалуй, вариант «2–3 гола» в этой встрече, потому что 1:1 может быть, 2:1. Может качнуться в ту или другую сторону – 2:0. Сложный матч для прогноза. Вот выберу комбинированный вариант 2–3 гола за коэффициент «двойка», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.44.

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