Клиент букмекера угадал исход пяти матчей еврокубков и выиграл более 1 млн рублей

Клиент букмекерской компании Winline в Казахстане выиграл 5 млн тенге (чуть больше 1 млн рублей), выиграв суперприз в игре X5. Это бесплатный аналог тотализатора, в котором дважды в неделю компания предлагает пользователям угадать исходы пяти топовых событий.

Счастливчик угадал исходы пяти матчей квалификационных раундов еврокубков. Он предположил, что «Копенгаген» победит «Ракув», матч «Маккаби» и «Янг Бойз» завершится ничьей, а «Галатасарай» обыграет «Мольде» при тотален больше 2.5. Кроме того, игрок верно предсказал исходы матчей казахстанских команд — «Астаны» и «Тобола» — в Лиге конференций.

Всего в туре Х5 участвовали 332 претендента, но удача улыбнулась лишь одному игроку. Он угадал исходы всех матчей и получил суперприз в размере 5 млн тенге.