«Рубин» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на встречу РПЛ

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо».

Ставка: ничья за 3.60.

«Мне видится эта игра такой, что именно в ней следует рисковать, играть очень большой коэффициент. Сразу скажу, что уверенность, конечно, тут не может быть выше семи по 10-балльной системе. «Динамо», мне кажется, провело серию ярких матчей, но рано или поздно где-то должно попасть в клещи соперника, который свяжет их и не даст особенно играть. «Рубин» как раз соперник, который обладает этой возможностью, этой игровой философией.

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И я предлагаю ставить на ничью в этом матче с коэффициентом 3.6. Рискованно, но на самом деле команды так выглядят… «Динамо» Лички настолько непредсказуемо, что здесь практически любой вариант будет риском. А я здесь прям вижу счёт 1:1, тем более «Динамо» потеряло Захаряна и немножко по-новому будет учиться играть в атаке. В общем, короче говоря, ничья с коэффициентом 3.6 — таков мой выбор», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 7.44.

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