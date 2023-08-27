«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.80.

«С одной стороны, «Крылья» и лучше выглядят по игре и результатам, и матч в родных стенах, а с другой – «Балтика» хорошо усилилась, играет в интересный футбол: если проигрывает командам выше классом, то всегда с борьбой, никаких разгромов. «Урал» вообще в прошлом туре смог забить лишь единожды, и то с пенальти. Плюс калининградцы уже обыгрывали «Крылья» в этом сезоне – в Кубке. Они явно знают какие-то ключики от самарских дверей и могут повторить успех и в чемпионате.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Крылья Советов» – самая молодая сейчас команда в РПЛ, и видно, что неудачи влияют на коллектив. Сперва досадная ничья с «Локо», затем поражение от «Рубина». Гостям надо ловить момент, и они в состоянии это сделать», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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