«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Балтика» в 6-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.97.

«Команды совсем недавно играли в Кубке России. И там «Балтика» перевернула игру во втором тайме просто с ног на голову. И своими заменами Игнашевич постарался, и «Крылья» сыграли совсем неубедительно. И в итоге «Балтика» одержала победу со счётом 3:2, забив три мяча во втором тайме. В первом, конечно, была полная доминация «Крыльев». Но вот такие матчи-перевёртыши в России были, есть и ещё обязательно будут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтика», по-моему, самая невезучая команда начала нынешнего сезона. Играют хорошо калининградцы, много создают, но подводит реализация. Мастерства, конечно, не хватает.

У «Крыльев» будет отсутствовать Гарре, который получил травму, Бейл из-за дисквалификации игру пропустит. Это, конечно, обедняет и без того не самую глубокую обойму игроков самарских «Крыльев». И с учётом того, что прошлый матч был суперрезультативный, думаю, что вряд ли стоит ждать какой-то супероткрытый футбол. «Балтика» будет отталкиваться от того, что в последних матчах преследуют неудачи. «Крылья» только что проиграли, и отсутствует главная звезда в атаке. Вот здесь я как раз думаю, что с результативностью могут быть проблемы.

Мой прогноз на матч – «тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.97. Можно рассмотреть вариант «тотал меньше 3 мячей». Коэффициент – 1.65 где-то, можно так подстраховаться. Тут думайте сами, решайте сами», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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