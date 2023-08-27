«Бавария» — «Аугсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург».
Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 1.5 в первом тайме за 1.98.
«Бундеслига потихоньку разгоняется. «Бавария» против «Аугсбурга». Этот матч некоторые называют баварским дерби, но он не имеет к этому никакого отношения. Пожалуй, что даже с «Нюрнбергом» у «Баварии» были более сложные отношения.
Да, «Аугсбург» отбирал в последнее время очки у «Баварии», но сейчас начало сезона, а мюнхенский клуб уже получил по ушам в матче за Суперкубок Германии. Впереди еврокубки, поэтому «Бавария» в ближайших турах будет ставить задачу не просто выигрывать, а делать это как можно быстрее.
Брать победу «Баварии» не очень интересно, а вот вариант с тоталом «Баварии» в первом тайме больше 1.5 — это интересно. Мне кажется, что и команда будет лучше понимать Гарри Кейна, и он понимать командные манёвры. Думаю, что «Бавария» будет стремиться решить судьбу матча как можно быстрее», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 6.42.
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