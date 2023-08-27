«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Локомотив» в 6-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.

«Ну и, пожалуй, самый-самый сложный матч для прогноза, на мой взгляд. Это игра, которая пройдет в Сочи — «Сочи» против «Локомотива», Дмитрий Хохлов против своей бывшей команды. «Локомотив», по-моему, главная разочаровывающая единица начала сезона, вот просто на уровне ожиданий, того, как будет играть команда, какого результата добиваться. А мы видим, не все у «Локомотива» получается, или даже по-другому можно сказать: все не получается у «Локомотива». В последних матчах вымученные ничьи. И как бы Артем Дзюба там не зубоскалил на комментатора Мишу Моссаковского, но, действительно, «Локомотив» свои голы вымучивает. И Марадишвили, и Миранчук забили шальные голы. Не знаю, повторятся ли они еще в этом сезоне или нет. В атаке у «Локомотива» очень мало что получается.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А «Сочи» после серии неудач хорошую игру продемонстрировал с «Ростовом» — 4 мяча забил, а мог забить и больше. Здесь же довлеет результат и над одной командой, и над другой. Плюс качество газона в Сочи оставляет желать лучшего.

Сложный матч для прогноза. И здесь, учитывая скамейку «Локомотива», а она, наверное, чуть поглубже, чуть поразностороннее, чем у «Сочи», но это тоже под вопросом, но вернется Дзюба. У сочинцев есть Иван Игнатьев, для которого матч, действительно, принципиальный. Можно было бы сыграть гол Ивана Игнатьева, но я, пожалуй, остановлюсь на варианте «2-й тайм результативнее 1-го». Когда подустанут команды, когда пойдут ошибки и когда придется чуть больше раскрываться, голы могут быть», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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