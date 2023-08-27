«Сочи» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 27 августа

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.65.

«Сочи» и «Локомотив» сыграют в 6-м туре Российской Премьер-Лиги. Сейчас команды идут на соседних строчках во второй половине таблицы. Думаю, это закономерно — их уровень сейчас примерно равен.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Железнодорожники выступают очень нестабильно в этом сезоне. Сильно команда зависит от Артёма Дзюбы – без него у неё совсем не получается добиться успеха. В трёх турах «Локомотив» проиграл ЦСКА (1:4), а также поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1) и с «Краснодаром» (1:1). В таблице подопечные Галактионова уже опустились на десятое место.

«Сочи» тоже показывает не лучшие результаты. Недавно клуб даже шёл на небольшой серии поражений, которая прервалась в 5-м туре – 4:0 с «Ростовом». А вот до этого подопечные Хохлова в том числе уступили «Ахмату» (1:2) и ЦСКА (1:3). Есть какие-то вопросы к сочинскому домашнему полю. Но игру с «Локомотивом» разрешили провести.

Я тут не вижу фаворита. «Локомотиву» всё ещё приходится справляться без Артёма Дзюбы. А вот «Сочи» в прошлом туре уверенно разгромил «Ростов». Не думаю, что тут соперники определят победителя», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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