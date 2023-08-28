Представляем вашему вниманию прогноз на матч первого круга US Open Аслан Карацев — Иржи Легечка.

Ставка: победа Легечки с форой (-3) за 1.74.

В феврале прошлого года Аслан Карацев добился максимального результата в свой карьере, поднявшись на 14-е место в рейтинге АТР. В текущем сезоне российский теннисист не отличается стабильностью результатов. Собственно, лишь на Tata Open Maharashtra и Mutua Madrid Open он прошёл дальше второго круга — в обоих случаях добрался до полуфиналов, в которых уступил Таллону Грикспору со счётом 0:2 (6:7; 1:6) и Ян-Леннарду Штруффу со счётом 1:2 (6:4; 3:6; 4:6) соответственно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

К US Open Карацев подошёл после провальных выступлений на трёх последних хардовых турнирах — Mubadala Citi DC Open, National Bank Open Presented by Rogers и Western & Southern Open. С учётом того, что российский теннисист выигрывает лишь 59% первых подач на хардовых кортах, его шансы на успех в предстоящей встрече не велики.

Иржи Легечка — первая ракетка Чехии. 21-летний теннисист суммарно выиграл шесть титулов, но все они с турниров категории ITF и Challenger. В опыте он уступает Карацеву, но к старту заключительного мэйджора текущего сезона подходит в сравнительно лучшей форме — после финала Winston-Salem Open, в котором уступил Себастьяну Баэсу со счётом 0:2 (4:6; 3:6). Рекомендуем ставку на победу Легечки с форой (-3).

Экспресс с коэффициентом 6.42.

Собкин: Джокович и Алькарас выступают в роли красной тряпки для быка.

Петрова рассказала, у кого из россиянок лучшая сетка на US Open.

Алькарас назвал черту, которую хотел бы перенять у Джоковича.