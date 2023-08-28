Прогноз на матч US Open Оливия Гадеки — Мирра Андреева

Представляем вашему вниманию прогноз на матч открытого чемпионата США Оливия Гадеки — Мирра Андреева.

Ставка: победа Мирры Андреевой с форой (-4.5) гейма за 1.90.

Мирра Андреева впечатляет талантом. Юная россиянка начало сезона провела на юниорском уровне, а по достижении 16-летия перешла на взрослый уровень. Её карьера набирает стремительные обороты благодаря успешным выступлениям. Она победила в 29 из 34 матчей в текущем сезоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После успешного дебюта на турнирах категории ITF W60 Chiasso и W60 Bellinzona она попробовала свои силы на турнирах категории WTA. Старт на Mutua Madrid Open превзошёл ожидания — Мирра Андреева дошла до четвёртого раунда, закрепив результат на следующих двух мэйджорах. На «Ролан Гаррос» российская теннисистка дошла до третьего круга, а на Уимблдоне — до четвёртого, в упорной борьбе уступив Мэдисон Кис со счётом 1:2 (6:3, 6:7, 2:6).

К старту последнего мэйджора в текущем сезоне она подходит после не самых удачных выступлений на Ladies Open Lausanne и Tennis in the Land, на которых она во втором круге выбывала из борьбы, проиграв Анне Бондарь со счётом 0:2 (6:7, 3:6) и Слоан Стивенс со счётом 0:2 (3:6, 3:6) соответственно. С Оливией Гадеки она не должна испытывать серьёзных проблем.

Рекомендуем ставку на победу Мирры Андреевой с форой (-4.5) гейма за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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