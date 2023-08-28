Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.50.

«Арсенал» после потери главного спонсора сделал ставку на развитие молодёжи, а это значит, что результат отходит на второй план. С результатами у тульской команды дела обстоят действительно плохо – одна победа в девяти последних официальных матчах. На этом временном отрезке было забито всего четыре мяча. При этом вот уже семь подряд игр на стадионе «Арсенал» зрители видели не более двух забитых мячей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Торпедо» в прошлом туре победило «Нефтехимик» (2:0) и прервало серию из трёх матчей, в которых было забит всего один мяч и набрано только одно очко. Эти три встречи также не радовали результативностью.

Испанский тренер «Торпедо» Жозеп Клотет устанавливает суровые порядки в своей команде, и это принесёт результаты в краткосрочной перспективе. Победа над «Нефтехимиком» – отличный задел, чтобы удачно сыграть на выезде. К тому же ехать в Тулу автозаводцам недалеко. Поставим на победу гостей.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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