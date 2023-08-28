Прогноз на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Атлетико»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Атлетико».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.71.
В прошлом розыгрыше Примеры «Райо Вальекано» не отличался стабильностью результатов. После того как летом команду возглавил Франсиско, она приятно удивляет качеством игры и разнообразием тактических моделей.
«Пчёлы» в матче 1-го тура с «Альмерией» играли вторым номером и продемонстрировали уверенную игру на контратаках — контролируя мяч 39,8% игрового времени, они обыграли соперника со счётом 2:0. Уже в матче 2-го тура с «Гранадой» они действовали на встречных курсах и сумели не только отыграть «на ноль», но и эффективно использовать часть голевых моментов — 2:0.
Минувший розыгрыш Примеры «Атлетико» завершил на третьем месте турнирной таблицы с отставанием в одно очко от завоевавшего серебряные медали «Реала».
Команда Диего Симеоне симпатично смотрелась в предсезонке, обыграв «Манчестер Сити» (2:1) и сыграв вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0) и «Севильей (1:1). «Матрасники» столь же уверенно стартовали в официальной части.
«Атлетико» в матче 1-го тура с «Гранадой» превзошёл все ожидания, продемонстрировав уверенную игру с тотальным прессингом на половине соперника и впечатляющую реализацию моментов, победив со счётом 3:1. Уже в матче 2-го тура с «Бетисом» «матрасники» придерживались контратакующей модели, играя через эшелонированную оборону — в итоге довольствовались ничьей (0:0).
Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.71.
Экспресс с коэффициентом 6.42.
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