Прогноз на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Атлетико»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Атлетико».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.71.

В прошлом розыгрыше Примеры «Райо Вальекано» не отличался стабильностью результатов. После того как летом команду возглавил Франсиско, она приятно удивляет качеством игры и разнообразием тактических моделей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пчёлы» в матче 1-го тура с «Альмерией» играли вторым номером и продемонстрировали уверенную игру на контратаках — контролируя мяч 39,8% игрового времени, они обыграли соперника со счётом 2:0. Уже в матче 2-го тура с «Гранадой» они действовали на встречных курсах и сумели не только отыграть «на ноль», но и эффективно использовать часть голевых моментов — 2:0.

Минувший розыгрыш Примеры «Атлетико» завершил на третьем месте турнирной таблицы с отставанием в одно очко от завоевавшего серебряные медали «Реала».

Команда Диего Симеоне симпатично смотрелась в предсезонке, обыграв «Манчестер Сити» (2:1) и сыграв вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0) и «Севильей (1:1). «Матрасники» столь же уверенно стартовали в официальной части.

«Атлетико» в матче 1-го тура с «Гранадой» превзошёл все ожидания, продемонстрировав уверенную игру с тотальным прессингом на половине соперника и впечатляющую реализацию моментов, победив со счётом 3:1. Уже в матче 2-го тура с «Бетисом» «матрасники» придерживались контратакующей модели, играя через эшелонированную оборону — в итоге довольствовались ничьей (0:0).

Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.71.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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