«Спартак» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Ставка: ничья за 3.95.

«В 3-м туре Кубка России встретятся «Спартак» и «Динамо». Думаю, обе команды рассчитывают на то, чтобы занять в группе первое место. Не уверен, что кто-то выйдет победителем из их очного противостояния.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» начал совсем сдавать позиции. Кажется, довольно неплохо начинался сезон у команды. Хоть и часто ошибаясь, но красно-белые добивались побед. Но затем пошла череда неудач. Сперва команда Абаскаля проиграла довольно сильным соперникам – 2:3 с «Уралом» и 1:3 с «Зенитом». Но вот «Ахмат» «Спартак», кажется, уж должен был обыгрывать. Но и там неудача – 0:0.

А вот «Динамо» как раз-таки поправило свои результаты. Клуб слабо стартовал, но в последних матчах он перестал проигрывать. Более того, бело-голубые даже вышли на серию из четырёх побед, во время которых обыгрывали топовых соперников – 3:2 с «Зенитом», 4:3 с «Краснодаром» и 2:1 с ЦСКА. Но серия прервалась в последнем матче – тяжёлая игра с «Рубином» (2:2).

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Я тут не уверен в победе «Спартака». Сейчас к команде есть много вопросов. А в такой форме с «Динамо» красно-белым будет очень тяжело. Однако это Кубок, и, я думаю, соперники могут сыграть более расслабленно. В РПЛ подопечные Лички, может быть, уверенно обыграли бы соперника. А так, жду результативной ничьей», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.85.

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