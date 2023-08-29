«Рубин» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Урал» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«3-й тур Кубка России начинается матчем в Казани – «Рубин» сыграет с екатеринбургским «Уралом». И, надо сказать, в группе ситуация для «Рубина» очень непростая: команда проиграла оба матча с минимальным счётом – 0:1. И хочешь не хочешь, а «Рубину» надо действовать чуть более агрессивно и нагло, если команда собирается продолжить выступление в Кубке. Тем более «Рубин» играет дома. Позитивные эмоции казанцы испытали в конце матча с «Динамо» — спаслись благодаря голу Фамейе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тут напротив «Урал», который пропустил четыре, а мог пропустить в два раза больше в игре с «Зенитом». «Урал» в группе имеет три очка благодаря минимальной победе над «Ростовом». И «Уралу» важно не проиграть этот матч. «Рубину» же обязательно надо постараться выиграть. «Рубин» пока в группе не забивал, как я уже говорил чуть ранее.

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 29 августа 2023, вторник. 15:00 МСК Рубин Казань Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Мне кажется, будет упрямый, упёртый матч. Даже несмотря на ротацию в составе, у «Урала» есть эта пресловутая организация, есть футболисты, которые знают все принципы и методы работы Гончаренко. А у «Рубина» всё-таки, согласитесь, второй состав, игроки, которые выходят со скамейки, выходят на замену, уступают тем, которые выходят с первых минут и считаются основным составом.

Я думаю, что игра вряд ли получится сверхнасыщенной и результативной. Предпосылок к этому немного. Мой прогноз – «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.75», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.85.

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